Шри-ланкийский писатель стал лауреатом Букеровской премии 2022 года

КИЕВ. 18 октября. УНН. Шри-Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за свой роман «Семь месяцев Маали Алмейды», передает УНН.

Детали

Карунатилака принял награду на церемонии в Лондоне, заявив, что надеется, что книгу будут читать в Шри-Ланке, которая «учится на своих историях».

О чем отмеченная наградой книга?

Действия книги происходит в 1990-х годах и рассказывает о фотографе-гее, который просыпается мертвым во время гражданской войны в стране. Затем у Маали Алмейда есть семь месяцев, чтобы связаться с близкими, которые могут найти его фотографии, документирующие зверства гражданской войны.

Председатель нынешнего жюри Нил МакГрегор, сказал, что книга представляет собой «метафизический триллер, потусторонний нуар, который стирает границы не только разных жанров, но и жизни и смерти, тела и духа, востока и запада».

МакГрегор добавил, что книга была полностью «философской суматохой» и выиграла благодаря «амбициям, размаху и мастерству, смелости, дерзости и веселью исполнения».

Карунатилака выиграл 50 000 фунтов стерлингов (57 000 долларов).

Автор из Шри-Ланки получил награду от Камиллы Паркер Боулз, жены короля Карла III.

Кто такой Шехан Карунатилака?

Карунатилака родился на юго-западе Шри-Ланки в 1975 году и вырос в столице Коломбо. Он писал для многих международных изданий, жил и работал в Лондоне, Амстердаме и Сингапуре.

Сегодня он живет в Коломбо и называет Курта Воннегута, Ника Хорнби и Уильяма Голдмана одними из своих любимых авторов.

Писатель из Шри-Ланки впервые привлек к себе литературное внимание десять лет назад, когда в 2011 году вышел его дебютный роман «Китаец».

Букеровская премия

В шорт-лист Букеровской премии этого года также вошли «Патока Уокер» британского писателя Алана Гарнера, «Слава» зимбабвийского писателя Новиолет Булавайо и «Дерево» американского писателя Персиваля Эверетта