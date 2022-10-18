Иран пообещал поставить россии дополнительные ракеты “земля-земля” и дроны – Reuters

КИЕВ. 18 октября. УНН. Иран пообещал предоставить россии ракеты "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников. Об этом на условиях анонимности сообщили Reuters высокопоставленные чиновники в Иране, передает УНН.

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Сообщается, что такая договоренность была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер с делегацией прибыли в москву для переговоров о поставках оружия.

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“Россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности, ракеты типа “Fateh-110” и “Zolfaghar””, — сказал агентству один из иранских дипломатов.

Данную информацию подтвердил западный чиновник, заявив, что между Ираном и россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля», включая “Zolfaghar”.

Иранский дипломат отверг утверждения западных официальных лиц о том, что передачи такого оружия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Место применения данного оружия не касается поставщика. Мы не занимаем чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", – заявил дипломат.

В свою очередь, кремль отрицает использование иранских беспилотников на территории Украины. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что кремль “не владеет информацией об их использовании”.

Reuters отмечает, что появление иранских ракет в дополнение к беспилотникам в арсенале москвы в войне с Украиной, усилит напряженность в отношениях между Ираном и США и другими западными державами.

В Европе отмечают, что россии становится все труднее производить оружие, учитывая санкции в отношении ее промышленного сектора, и поэтому она обращается к импорту от партнеров, таких как Иран и Северная Корея.

“Они (русские – ред.) хотели купить сотни наших ракет, даже средней дальности, но мы ответили, что вскоре можем поставить несколько сотен требуемых ими ракет ближнего действия “Zolfaghar” и “Fateh 110”, класса “земля-земля”. Я не могу назвать вам точное время, но скоро, очень скоро они будут отправлены двумя-тремя партиями”, – сказал иранский источник.

Добавим

США заявили в понедельник, что Иран врет, когда утверждает, что беспилотники иранского производства не используются россией в войне против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник заявил, что внес на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.