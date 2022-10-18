США и Южная Корея в этом месяце начнут крупномасштабные воздушные учения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Южная Корея и США готовятся к началу крупномасштабных воздушных учений до конца этого месяца на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове, пишет УНН.

Детали

По сообщениям местных СМИ, воздушные учения начнутся с 31 октября по 4 ноября с участием американских самолетов-невидимок F-35B и около 140 боевых самолетов из Южной Кореи, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16.

Военные США планируют развернуть около 100 самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35B с американской базы в Японии, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на неназванных южнокорейских официальных лиц.

В понедельник силы обороны Сеула также начали ежегодные военные учения, направленные на наблюдение за Северной Кореей, сохраняя позицию экстренного реагирования на любую угрозу со стороны Пхеньяна.

"Запланированные учения направлены на проверку систем совместных воздушных операций военного времени между военно-воздушными силами Южной Кореи и США и повышение их боевой готовности", - сказал официальный представитель.

Чиновник добавил, что Австралия также присоединится к учениям.

Ранее

В воскресенье президент Южной Кореи предупредил, что Северная Корея, как ожидается, проведет седьмое ядерное испытание вскоре после недавних ракетных испытаний.

Ранее, в пятницу, Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря через два дня после запуска двух стратегических крылатых ракет большой дальности с участием подразделений, использующих "тактическое ядерное оружие".

4 октября американские и южнокорейские силы провели совместные учения с боевой стрельбой после того, как Северная Корея впервые за пять лет выпустила ракету над Японией.