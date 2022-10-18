Предлагал 22 млн евро: экс-нардеп Микитась пытался подкупить мэра Днепра, его задержали

КИЕВ. 18 октября. УНН. Экс-нардеп Максим Микитась хотел подкупить городского голову Днепра Бориса Флитова и предлагал 22 млн евро за возможность строить метро, передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Детали

Как сообщили в САП, 18 октября задержан народный депутат Украины VIII созыва по подозрению в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 22 млн евро.

Эти средства, по данным НАБУ, предназначались за заключение с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта – до 2027 года. «Лояльность» мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

И хотя в официальных сообщениях имя экс-нардепа не указано, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Максиме Микитасе.

В настоящее время бывший народный депутат Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения указанному лицу о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения.

Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее

В 2019 году НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины.