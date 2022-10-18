Один из крупнейших бумажных комбинатов Европы поделился опытом использования вторсырья в дальнейшем производстве

КИЕВ. 18 октября. УНН. Использование вторсырья в дальнейшем производстве положительно влияет на окружающую среду, экологию и на экономику предприятия в целом, потому что таким образом компания рационально потребляет все ресурсы и имеет замкнутый цикл производства. Об этом журналистам УНН рассказали в одном из крупнейших бумажных комбинатов Европы - Киевском КПК.

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“Процесс переработки макулатуры неоднократный. Сырье, которое сдают, потом перерабатывают на бумажные и картонные изделия, которые так же служат сырьем для следующей партии товаров и упаковки. Именно поэтому, благодаря переработке макулатуры, комбинат реально помогает в сохранении окружающей среды”, - рассказали в Киевском КПК.

В то же время там отметили, что из-за особенностей вторичной переработки, даже самые современные производства позволяют перерабатывать около 75% использованной бумаги.

“Во время переработки отходов (макулатуры - ред.) неизбежно появляется вторичные отходы - скоп, который можно использовать в производстве строительных, теплоизоляционных и отделочных материалов, материалов для ландшафтных работ, гидролизного спирта и биогаза”, - пояснили в комбинате.

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Скоп относится к малоопасным отходам, однако из-за значительной влажности массы требует довольно больших площадей хранения. Именно поэтому, отметили в Киевском КПК, одной из основных целей их предприятия в сфере обращения с отходами является именно минимизация объемов образования скопа.

“Результатом внедрения ряда технологических мероприятий в 2021 году стало уменьшение объемов образования макулатурного скопа на 43,5%. Была доработана технология, которая позволяет максимально использовать целлюлозное волокно в производстве. Кроме того, макулатурный скоп является ценным сырьем для производства клинкерного и керамического кирпича”, - заявили в Киевском КПК.

Таким образом, как объясняют в комбинате, более 70% от всего объема образованных в прошлом году отходов производства картона и бумаги было использовано в дальнейшем, что существенно уменьшило нагрузку на окружающую среду и сейчас является основой для циркулярной модели экономики.

Справка

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности - известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов 65”.