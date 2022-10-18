Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10080

россия "не видит смысла" в сохранении дипломатического присутствия на Западе - лавров

россия "не видит смысла" в сохранении дипломатического присутствия на Западе - лавров

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил во вторник, что "нет смысла" поддерживать нынешний уровень дипломатического присутствия страны на Западе, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"В этом нет смысла, и мы не имеем желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Они имеют постоянные проблемы, угрозы физической расправы", - цитируют лаврова государственные СМИ во время встречи с выпускниками, принятыми на дипломатическую службу.

"Главное, что там нет работы, потому что Европа решила закрыться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Вас нельзя заставить быть добрым", - добавил он.

Детали

лавров сказал, что мид россии в настоящее время проводит "географическую переориентацию" своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате, что предполагает потенциальное снижение дипломатического присутствия рф на западе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он казался оторванным от реальности и жил в параллельном мире": Боррель об участии лаврова в Совбезе ООН

Источник: УНН
Теги: Сергей Лавров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.