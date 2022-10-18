россия "не видит смысла" в сохранении дипломатического присутствия на Западе - лавров
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил во вторник, что "нет смысла" поддерживать нынешний уровень дипломатического присутствия страны на Западе, сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"В этом нет смысла, и мы не имеем желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Они имеют постоянные проблемы, угрозы физической расправы", - цитируют лаврова государственные СМИ во время встречи с выпускниками, принятыми на дипломатическую службу.
"Главное, что там нет работы, потому что Европа решила закрыться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Вас нельзя заставить быть добрым", - добавил он.
Детали
лавров сказал, что мид россии в настоящее время проводит "географическую переориентацию" своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате, что предполагает потенциальное снижение дипломатического присутствия рф на западе.
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