Иран отказал россии в поставке дронов-камикадзе Arash - 2 - Reuters

КИЕВ. 18 октября. УНН. Иран отказал россии в предоставлении своих современных ударных беспилотников дальнего радиуса действия Arash - 2. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что просьба российского президента владимира путина о предоставлении модернизированных дронов-камикадзе Arash - 2 поступила в сентябре, и была отклонена Тегераном.

Среди причин, почему иранцы отклонили запрос путина, называют “технические проблемы”, а также обеспокоенность попаданием таких технологий в США.

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"Наши командиры были обеспокоены тем, что, если россия использует этот беспилотник в Украине, американцы могут получить доступ к нашим технологиям", - цитирует издание одного из чиновников.

Боевые дроны-камикадзе Arash - 2 обладают размахом крыльев до 4 метров, длиной до 4,5 метра, и дальностью полета до 1 000 км, а по некоторым источникам - 1 600 км. Их мощность может быть в несколько раз больше, чем у Shahed-136.

Также иранская сторона передаст москве новую партию БПЛА. Поставка ожидается в ближайшие 10 дней, сообщил источник.

Добавим

Как стало известно, Иран пообещал предоставить россии ракеты "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.