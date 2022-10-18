Главу службы кибербезопасности Германии уволили после сообщений о предполагаемых связях с россией

КИЕВ. 18 октября. УНН. Глава агентства кибербезопасности Германии был уволен из-за предполагаемых связей с россией, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уволила Арне Шенбома, главу Федерального управления информационной безопасности (BSI) от своих обязанностей.

Шенбом возглавлял BSI с февраля 2016 года.

Deutsche Welle предполагает, что решение об увольнении Арне Шенбома было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно, связанной с российскими спецслужбами.

В частности, как утверждается в расследовании ZDF, берлинская фирма Protelion GmbH, входящая в ассоциацию, до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании ИнфоТеКС ("Информационные технологии и коммуникационные системы") - разработчиком оборудования для защиты информации, основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

"Совет по кибербезопасности" отверг эти обвинения, назвав их абсурдными и заявив, что всегда занимал политически нейтральную позицию.

Помимо увольнения в отношении Шенбома начато дисциплинарное расследование. Чиновник сообщил, что сам попросил возбудить расследование против себя, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в должностном несоответствии и получить открытую и официальную оценку своей деятельности.