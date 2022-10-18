Украина готова к отопительному сезону почти на 100% - Шмыгаль

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону. Накапливаем ресурсы. Формируем резервы. Сейчас жилой фонд, больницы, школы в неприфронтовых громадах готовы к отопительному сезону почти на 100%”, – подчеркнул Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, за прошедшие сутки во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10% относительно предыдущего дня, во всем центральном регионе — на 8%.

Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика вчера увеличился на 1,8%. Рост произошел за счет западных и северных областей Украины.

“Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии — это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время. Обращаюсь к бизнесу: выключите вывески и лишнее освещение. Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме”, – призвал украинцев глава Правительства.

Шмыгаль также отметил, что сейчас ответственные ведомства разработали детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением и предприятиями в условиях действия военного положения, в частности в период максимальной нагрузки в часы пик. Этот комплекс мероприятий позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости.

Дополнение

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что отопительный сезон для жилого фонда планируют начать в конце октября, если не будет похолодания раньше.