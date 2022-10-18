Северная Корея обстреляла артиллерийскими снарядами границу с Южной Кореей

КИЕВ. 18 октября. УНН. Северная Корея обстреляла артиллерийскими снарядами свою морскую границу с Южной Кореей поздно вечером во вторник, на следующий день после того, как Юг начал ежегодные военные учения, чтобы лучше справиться с провокациями КНДР, информирует УНН.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил в заявлении, что Северная Корея выпустила около 100 снарядов у западного побережья и 150 снарядов у восточного побережья. В нем также говорится о том, что южнокорейские военные несколько раз транслировали сообщения с просьбой к Северной Корее прекратить стрельбу. Сообщений о столкновениях между соперниками не поступало.

Военные Южной Кореи заявили, что снаряды упали не в территориальных водах Южной Кореи, а в морских буферных зонах, созданных двумя Кореями в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, направленным на снижение враждебности линии фронта.

Это второй раз, когда Северная Корея обстреляла буферные зоны в прошлую пятницу, когда она выпустила туда сотни снарядов, что является самым серьезным прямым нарушением соглашения 2018 года.

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея должна прекратить провокации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове. Там добавили, что Сеул повышает свою готовность и внимательно следит за действиями Северной Кореи в координации с Соединенными Штатами.

Дополнение

В последние недели Северная Корея провела серию ракетных и артиллерийских пусков, что, по мнению некоторых экспертов, является попыткой расширить свой арсенал вооружений и усилить влияние в будущих переговорах со своими соперниками.

В прошлую пятницу Северная Корея провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности у своего восточного побережья вместе с артиллерийскими пусками. Запуск ракеты стал 15-м для Северной Кореи с тех пор, как 25 сентября она возобновила испытания.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что ее недавние ракетные испытания были имитацией ядерных ударов по объектам Южной Кореи и США в ответ на их "опасные" военные учения с участием американского авианосца.