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В подземных хранилищах Украины накоплено более 14 млрд кубометров газа - Шмыгаль

В подземных хранилищах Украины накоплено более 14 млрд кубометров газа - Шмыгаль

КИЕВ. 18 октября. УНН. В украинских подземных хранилищах накоплено более 14 млрд метров кубического газа. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Накоплено в наших подземных хранилищах 14 млрд 135 млн метров кубических газа. Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период”, – заявил он.

Детали

Премьер-министр добавил, что правительство выделило более 4,5 млрд грн на быстрое восстановление. Эти деньги переданы местным властям, чтобы восстанавливать все объекты инфраструктуры.

Также сегодня правительство утвердит постановление, которое предусматривает запуск программы "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности.

“Соответственно, средства Фонда теперь могут быть также направлены на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии россии”, – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина
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