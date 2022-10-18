Силы Эфиопии и Эритреи захватили ключевой город Тиграя

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во вторник тиграйские повстанцы заявили, что эфиопские и эритрейские силы захватили ключевой город региона. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Цитата

"Эти силы вторжения на данный момент взяли под свой контроль некоторые районы, включая Шир", - говорится в заявлении Центрального командования Тиграя, добавив, что повстанцы вели борьбу "не на жизнь, а на смерть".

Детали

В сообщении говорится, что в понедельник объединенные силы вошли в Шир, стратегический город с населением около 100 000 человек, который находится примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Тиграя Мэкэле.

AFP отмечает, что невозможно проверить заявления с поля боя, поскольку в Тыграе отключена связь, а доступ в северную Эфиопию для журналистов ограничен.

Контекст

Конфликт начался в ноябре 2020 года, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед направил войска в Тыграй после того, как обвинил правящий в регионе Народно-освободительный фронт Тыграя (НОФТ) в нападении на лагеря федеральной армии.

НОФТ десятилетиями доминировал в правящем политическом альянсе Эфиопии, прежде чем Абий пришел к власти в 2018 году и отодвинул партию на второй план.

Военная кампания Абия получила поддержку Эритреи, с которой у Эфиопии были разногласия до сближения, за которое Абий получил Нобелевскую премию мира в 2019 году.

Тиграй и его шесть миллионов человек практически отрезаны от внешнего мира, испытывают острую нехватку топлива, продовольствия и медикаментов и лишены основных услуг, включая связь и электричество.

По данным ООН, около двух миллионов человек были изгнаны из своих домов в северной Эфиопии, и еще миллионы нуждаются в помощи. Поступали сообщения о массовых зверствах, включая массовые убийства и изнасилования.

Число погибших остается неизвестным.

Боевые действия между воюющими сторонами возобновились в августе, нарушив пятимесячное перемирие, по которому в пострадавший регион была доставлена ограниченная помощь.

Обе стороны обвинили друг друга в том, что они открыли огонь первыми.