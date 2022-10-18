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Кабмин хочет усовершенствовать закон об "инвестнянях" - Шмыгаль

Кабмин хочет усовершенствовать закон об "инвестнянях" - Шмыгаль

КИЕВ. 18 октября. УНН. Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об "инвестиционных нянях". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.

Цитата

“Государство в следующем году продолжит все важные программы стимулирования экономики и поддержки бизнеса. Сегодня Правительство подаст в ВРУ законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об "инвестиционных нянях"”, – заявил он.

Детали

Премьер отчитался, что несмотря на войну, Правительство имеет сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления.

“Мы предлагаем, чтобы отныне преференции этого закона касались проектов не от 20 млн евро, а от 12 млн евро. Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты. В частности, на производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения. Такие изменения будут способствовать тому, что бизнес будет инвестировать сотни миллионов в важные проекты для нашей экономики и страны”, – добавил он.

Дополнение

25 марта прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Источник: УНН
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