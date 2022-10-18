российский "мясник" суровикин сделал первые циничные заявления о войне в Украине

КИЕВ. 18 октября. УНН. российский "мясник" сергей суровикин - командующий группировкой российских войск в Украине - сделал ряд циничных заявлений для росСМИ об "успехах" в войне и отметил, что "россия желает, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным для рф государством", передает УНН.

Детали

суровикин сделал заявления не только об "успехах" рф, но и о фантастических потерях Украины и многое другое. Далее приводим ряд тезисов российского "мясника":

— Ситуация в зоне проведения "спецоперации" напряженная.

— Украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

— россия желает, чтобы "Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для рф государством".

— ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

— В ходе "специальной военной операции" российской авиацией совершено более 34 тыс. боевых вылетов, применено более 7 тыс. управляемых средств поражения.

— Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе "спецоперации", им "не страшна ни одна из систем ПВО противника".

— На херсонском направлении сложилась непростая ситуация... Дальнейшие действия по Херсону будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений.

— Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

Напомним

Как сообщили в Генштабе, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 850 человек, 2548 танков и сотен единиц военной техники.

Стоит добавить, что именно после назначение Суровикина - рф совершила ряд массированных атак на Украину.

Справка

56-летнего генерала армии сергея суровикина - нового командующего группировкой российских войск в Украине - в социальных сетях часто называют "сирийским мясником", "каннибалом" или "генералом Армагеддона". Он дважды руководил российскими войсками в войне в Сирии - в 2017 году и 2019 году. После вторжения россии в Украину в феврале суровикин командовал Южной группировкой войск.