Американские военные самолеты перехватили российские бомбардировщики вблизи Аляски

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во вторник американские военные самолеты F-16 перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве вблизи штата Аляска, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает УНН.

Детали

Бомбардировщики Ту-95 были перехвачены после того, как «входили в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски и действовали в ней», говорится в заявлении NORAD.

Зона распознавания ПВО (ADIZ) - это периметр, в котором отслеживается воздушное движение вне национального воздушного пространства, чтобы обеспечить дополнительное время реагирования в случае враждебных действий.

В то время как напряженность между Соединенными Штатами и россией в связи с вторжением Москвы в Украину высока, NORAD заявил, что бомбардировщики не рассматривались как угроза.

«NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в ПВО», а также «регулярно отслеживает передвижение иностранных самолетов и, при необходимости, сопровождает их с ПВО», - говорится в заявлении.

Добавим

Примерно в это время россия обычно проводит ежегодные ядерные учения.

Перехваты российских самолетов в районе, близком к дальневосточной границе страны, происходят относительно часто.