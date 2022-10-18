Глава НАТО снова предупредил о "серьезных последствиях", если рф применит ядерное оружие в Украине

КИЕВ. 18 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник снова предупредил о «серьезных последствиях», если россия применит ядерное оружие против Украины, пишет УНН со ссылкой на АР.

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"Риск любой ядерной атаки на Украину, применения ядерного оружия против Украины низкий, но, конечно, потенциальное влияние, последствия настолько велики", - сказал Столтенберг во время видеообращения в прямом эфире на Берлинском внешнеполитическом форуме 2022 года.

"Итак - это риск, к которому мы должны отнестись серьезно. И мы делаем это, четко сообщая россии, что для россии будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие в Украине", - добавил он.

"Мы также напомнили Москве, что в ядерной войне нельзя победить и никогда нельзя воевать", - сказал Столтенберг.

Детали

Глава НАТО повторил, что военный альянс готов ко всем возможностям, когда речь идет о войне россии с Украиной.

Противодронная система для Украины

Столтенберг также сообщил, что в ближайшие дни НАТО поставит Украине системы противовоздушной обороны.

Выступая на конференции, глава НАТО сказал, что в ответ на атаки рф союзники должны увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

"Самое важное, что мы можем сделать, - это выполнить то, что обещали союзники, активизироваться и поставить еще больше систем ПВО", - сказал он.

"В ближайшие дни НАТО поставит системы противодействия дронам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе из Ирана".

Добавим

Украина заявила, что за последнюю неделю атаки роев беспилотников уничтожили почти треть электростанций после того, как россия активизировала свои атаки на инфраструктуру вдали от линии фронта после ряда военных неудач от украинских войск.

Иранские официальные лица сообщили Reuters, что Тегеран пообещал поставить россии, ракеты, а также дополнительные беспилотники.