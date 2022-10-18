Buddhabot: японские исследователи создали инструмент для просветления с помощью искусственного интеллекта
КИЕВ. 18 октября. УНН. Buddhabot, инструмент, созданный японскими исследователями, который переносит духовное руководство из древних писаний на ваш смартфон, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Программное обеспечение, совместно разработанное группой религиоведов и ученых из Киотского университета, было запрограммировано на запоминание около 1000 учений из буддийских текстов, таких как Сутта Нипата и Дхаммапада.
Пользователи, ищущие просветления, могут задавать вопросы аватару Будды, который появляется на экране их телефона.
"На фоне дополненной реальности изображен Будда размером с пинту, сидящий со скрещенными ногами в реальном окружении, снятом камерой устройства", пишет AFP.
А за технологией стоит диалоговая система искусственного интеллекта, получившая название Buddhabot, которая все еще находится на стадии тестирования и пока недоступна для широкой публики.
Приложения для медитации для смартфонов стали чрезвычайно популярными во всем мире, предлагая специализированное аудио для различных жизненных ситуаций.
Будда с искусственным интеллектом также предназначен для терапевтического отвлечения от "все более напряженного реального мира", от Covid-19 до войны в Украине, заявил AFP Сейджи Кумагаи, ключевой разработчик программного обеспечения в Киотском университете.
Кумагаи сказал, что этот инструмент может стать шагом к духовному миру, управляющему метавселенной - потенциальной альтернативой многочисленным храмам Японии, количество которых, как ожидается, сократится из-за сокращения населения.