Новое проявление геноцида: Федоров заявил, что рашисты готовят депортацию всех жителей Херсона

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские оккупанты готовят принудительную депортацию всех жителей Херсона. Об этом в своем Телеграм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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“Рашисты готовят принудительную депортацию целого города. Захватчики предлагают жителям Херсона уехать из города. Обещают за это деньги и жилье на россии. Пока что добровольно-принудительно и якобы чтобы обезопасить людей от боевых действий”, – заявил Федоров.

Детали

Отмечается, что оккупанты хотят заселить город военными и предателями, чтобы Херсон превратился в форпост "русского мира" на юге Украины. Он также добавил, что большие планы оккупанты имеют “большие планы” и на Мелитополь.

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Дополнение

В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи.