Резников: контрнаступление должно было показать партнерам, что одно дело — поучаствовать в помощи жертве, другое — наказать агрессора

КИЕВ. 18 октября. УНН. Контрнаступление должно было показать партнерам Украины, что одно дело — поучаствовать в помощи жертве, и совсем другое - наказать агрессора. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников, пишет УНН со ссылкой на New Yorker.

Детали

Так, Резников рассказал, что почувствовал летом растущую усталость в некоторых западных столицах.

Отношение, по его словам, было следующим: "хорошо, мы помогли украинскому сопротивлению, мы не позволили ей быть уничтоженной".

Резников и другие украинские чиновники хотели продемонстрировать своим партнерам на Западе, что украинская армия может отвоевать большие участки территории, оккупированной россией.

"Контрнаступление показало бы, что одно дело — принять участие в помощи жертве, — другое — понять, что ты можешь наказать агрессора", - сказал Резников.

Как отмечает издание, в июле военные представители Украины, США и Великобритании собрались на базе в Европе, чтобы обсудить возможные сценарии. Отправной точкой украинской стороны была развернутая кампания по всему южному фронту, стремление освободить не только оккупированный Херсон, но и сотни квадратных километров в близлежащих Николаевской и Запорожской областях.

Военные стратеги собирались в трех комнатах, разделенных по странам, где эксперты проводили одни и те же кабинетные учения. Часто они работали по двадцать часов в сутки, а американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев.

"У нас есть более сложные алгоритмы и методологии, когда речь идет о таких вещах, как планирование логистики и расчет количества боеприпасов. Идея заключалась не в том, чтобы сказать им, что делать, а, скорее, в том, чтобы дать им разные подходы, чтобы проверить их планы", — сказал высокопоставленный источник в министерстве обороны.

Первоначальные командно-штабные учения показали, что объединенное наступление через южный фронт дорого обойдется украинской технике и живой силе.

"Это выглядело опрометчиво", - отмечает автор статьи.

На юге Украина атаковала российские позиции из предоставленных США высокоточных ракетных систем. В ответ на это российские генералы перебросили значительное количество подразделений из Харьковской области, чтобы поддержать силы под Херсоном.

Собравшиеся стратеги, как отмечается, остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили о планах.

"Меня не в первый раз поразила способность наших военных придумывать неожиданные решения. Я понял, что от меня зависит, как они получат необходимое оружие", - сказал он.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги шестой встречи министров обороны в формате Рамштайн.