Как работает КАСКО от ARX за границей - 7 месяцев войны

КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение всех месяцев войны уже многие украинцы воспользовались услугами КАСКО от ARX за границей. Если до войны ущерб за пределами страны составлял менее 1% всех убытков по КАСКО, то с первых дней войны их вес вырос до 12-14%, передает УНН.

Впоследствии цифра немного снизилась, но продолжает оставаться на таком же уровне, поскольку многие наши соотечественники продолжают оставаться за границей. Только за сентябрь около 150 страховых случаев по полису КАСКО произошло за границей. Общая сумма возмещений по ним составила почти 8 млн. грн.

С начала войны, с марта по сентябрь, компания урегулировала более 10 тысяч страховых случаев по КАСКО, из которых около 1 300 случились с клиентами ARX, вынужденно покинувшими Украину. При этом клиенты компании за рубежом продолжают получать сервис, как если бы они находились в Украине. География ущерба велика – от Исландии до Турции. Топ-3 стран, где наиболее часто попадали в ДТП клиенты ARX – Польша, Германия и Испания.

Напомним, как все работает!

Где именно за границей действует КАСКО?

Страны Европейского Союза, страны пограничного режима Шенгенского соглашения, Великобритания, Ирландия, Андорра, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово, Северная Македония, Албания, Турецкая Республика, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, кроме территорий Украины на которых органы признанной государственной власти Украины и соответствующих государств временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая.

Как осуществляется процесс урегулирования страхового ущерба?

Если клиент за границей, урегулирование осуществляется дистанционно.

Все коммуникации с клиентами проводятся в наиболее комфортном для них режиме посредством контакт-центра, чатов в мессенджерах, чат-ботах и смс информирования о ключевых этапах урегулирования убытков. Почти 90% команды сотрудников, занятых в обслуживании клиентов по КАСКО, сейчас работают удаленно из разных городов Украины и не только.

Компания имеет очень удобное приложение MyARX, где доступны все договоры, включая и КАСКО. Клиенты могут обращаться к ним даже при отсутствии доступа в интернет, покупать новые, следить за договорами близких. Также в приложении удобно общаться с компанией.

Конечно, введенные ограничения на валютные операции и использование средств на картах создают определенные неудобства клиентам, но компания нашла возможность предложить оплату стоимости ремонта непосредственно на СТО, выбранное для ремонта автомобиля. Компания при необходимости и по возможности также оказывает помощь клиентам с поиском оптимального решения для восстановления автомобиля после ДТП за границей.

Какие есть дополнительные сервисы для поддержки клиентов КАСКО за рубежом?

Во время войны компания внедрила дополнительные сервисы, чтобы общение было еще более удобным. А именно:

• Чат-робот для автоматической регистрации ущерба с возможностью предоставления фотографий и документов

• Общение с сотрудником урегулирования с помощью чата в Viber, Telegram, MyARX. Все общение деформализовано

• Четкие рекомендации по правилам регистрации ДТП в 16 странах Европы с акцентом на особенности каждой страны

• Помощь в поиске СТО за границей

• Прямая выплата возмещения на СТО за границей

Каково качество услуг?

Качество услуг оценивают сами клиенты, потому что ARX – единственная компания с прозрачным сервисом обратной связи по услуге "КАСКО. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” Этот сервис – Transparent Customer Feedback или TCF – позволяет клиентам немедленно после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Влиять на отзывы, модерировать, манипулировать данными невозможно, так как администрирует процесс откликов базирующаяся в Германии независимая компания eKomi и является европейским лидером в области работы с обратной связью клиентов.

Во 2-м квартале рекордная доля клиентов, которые заявляли убытки – а это 97% – ответили, что они удовлетворены сервисом компании и оценили его на 5 и 4 звезды. В июле этот показатель достиг 98%.

Компания ARX уже более 13 лет лидирует в КАСКО, неоднократно занимая первые места в независимых рейтингах. Клиентам предлагается 5 видов КАСКО, чтобы каждый выбрал самое лучшее предложение для себя.

Даже если вы за границей, с ARX ваше авто в безопасности, чувствуйте себя уверенно!