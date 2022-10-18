Австралия отказалась от признания Иерусалима "столицей" Израиля

КИЕВ. 18 октября. УНН. Австралия отменила признание предыдущим правительством Западного Иерусалима столицей Израиля, заявила во вторник министр иностранных дел, что вызвало разочарование у Израиля, передает УНН ссылаясь на АР.

Детали

Левоцентристское правительство Лейбористской партии согласилось вновь признать Тель-Авив столицей. Кабинет также подтвердил, что статус Иерусалима должен быть решен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралия по-прежнему привержена двустороннему решению конфликта между израильтянами и палестинцами, и «мы не поддержим подход, который подрывает эту перспективу», - сказала Вонг.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил разочарование изменившейся позицией Австралии.

"Иерусалим - вечная неделимая столица Израиля, и ничто этого не изменит", - говорится в заявлении Лапида.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызовет посла Австралии, чтобы выразить «глубокое разочарование» решением, которое было «основано на недальновидных политических соображениях».

Высокопоставленный палестинский чиновник Хусейн Аль-Шейх сказал, что приветствует решение Австралии «и ее подтверждение того, что будущее суверенитета над Иерусалимом зависит от постоянного решения, основанного на международной законности».

Что предшествовало

Бывший премьер-министр Скотт Моррисон официально признал западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года, хотя посольство Австралии осталось в Тель-Авиве.

Это изменение последовало за решением тогдашнего президента США Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Джо Байден сохранил посольство в Иерусалиме.

Во время Ближневосточной войны 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим, где находятся святыни трех религий, а также Западный берег и сектор Газа. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей будущего государства. Статус Иерусалима остается одним из самых острых вопросов в многолетнем конфликте и спровоцировал многочисленные вспышки насилия.

Лишь несколько стран, включая Косово и Гватемалу, присоединились к США в признании Иерусалима столицей Израиля.