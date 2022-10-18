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Австралия отказалась от признания Иерусалима "столицей" Израиля

Австралия отказалась от признания Иерусалима "столицей" Израиля

КИЕВ. 18 октября. УНН. Австралия отменила признание предыдущим правительством Западного Иерусалима столицей Израиля, заявила во вторник министр иностранных дел, что вызвало разочарование у Израиля, передает УНН ссылаясь на АР.

 Детали

Левоцентристское правительство Лейбористской партии согласилось вновь признать Тель-Авив столицей. Кабинет также подтвердил, что статус Иерусалима должен быть решен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралия по-прежнему привержена двустороннему решению конфликта между израильтянами и палестинцами, и «мы не поддержим подход, который подрывает эту перспективу», - сказала Вонг.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил разочарование изменившейся позицией Австралии.

"Иерусалим - вечная неделимая столица Израиля, и ничто этого не изменит", - говорится в заявлении Лапида.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызовет посла Австралии, чтобы выразить «глубокое разочарование» решением, которое было «основано на недальновидных политических соображениях».

Высокопоставленный палестинский чиновник Хусейн Аль-Шейх сказал, что приветствует решение Австралии «и ее подтверждение того, что будущее суверенитета над Иерусалимом зависит от постоянного решения, основанного на международной законности».

Что предшествовало

Бывший премьер-министр Скотт Моррисон официально признал западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года, хотя посольство Австралии осталось в Тель-Авиве.

Это изменение последовало за решением тогдашнего президента США Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Джо Байден сохранил посольство в Иерусалиме.

Во время Ближневосточной войны 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим, где находятся святыни трех религий, а также Западный берег и сектор Газа. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей будущего государства. Статус Иерусалима остается одним из самых острых вопросов в многолетнем конфликте и спровоцировал многочисленные вспышки насилия.

Лишь несколько стран, включая Косово и Гватемалу, присоединились к США в признании Иерусалима столицей Израиля.

Источник: УНН
Теги: Австралия, Израиль
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