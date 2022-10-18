Новости: Криминал и ЧП
18 октября 2022, 22:28 • Юлиана Росковинская • 14325
Ракеты и дроны-камикадзе в направлении Кривого Рога - Вилкул
КИЕВ. 18 октября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он сообщил о ракетах и дронах-камикадзе на Криворожском направлении, передает УНН.
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"Кривой Рог. Не игнорируем сигнал воздушной тревоги. Риск реально высокий. Ракеты и дроны-камикадзе на нашем направлении", - отметил он.
Напомним
Утром 18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы.
Источник: УНН
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