Мэр Белгород-Днестровского заявил, что к нему пришли с обысками СБУ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Городской голова Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил, сотрудники Службы безопасности Украины пришли к нему с обысками. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.





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“Ко мне утром приехали сотрудники СБУ, вроде бы по какому-то там уголовному делу о нарушении ведения войны. И они проводили обыск. После того, как они провели обыск – ничего не нашли. Уже были подписаны протоколы. Они приехали со спецподразделением, с людьми с автоматами, сотрудниками СБУ”, — заявил он.

Детали

Городской голова также в своем обращении заявил, что глава Одесской ОВА Максим Марченко попросил его отставки, а после отказа начал якобы угрожать.

УНН обратился в Службу безопасности Украины, однако там заявили, что официальная информация будет обнародована позже.

Дополнение

7 июля текущего года мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан во время заседания подрался с председателем райсовета Григорием Мельниченко. Видео драки появилось в Телеграм пабликах.

Информацию также подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко.