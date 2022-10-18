ПЦУ разрешила проводить Рождественское богослужение 25 декабря

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Синодальном зале Митрополичьего дома – Резиденции Предстоятеля Православной Церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе, состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Рождественское богослужение в этом году будет проведено по Новоюлианскому календарю – 25 декабря, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook ПЦУ.

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"Также было принято Решение №19 "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 г." Принимая во внимание многочисленные запросы и учитывая дискуссию, которая в течение многих лет ведется в Церкви и в обществе; предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в близком времени календарных изменений, Священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), решил:

Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста", - сообщили в ПЦУ.

Добавим

Юлианский календарь введен в 46 году до нашей эры римским императором Юлием Цезарем. Календарная реформа, которая привела к введению более точного Григорианского календаря, состоялась в 1582 году по инициативе главы католической Церкви Папы Григория ХІІІ. Тогда православные церкви отказались перейти на новую систему летоисчисления.

Основная разница между Григорианским и Юлианским календарем заключается в том, как вычисляются високосные годы, из-за чего со временем увеличивается разница в датах между календарями.

В Украине уже несколько лет ведутся дискуссии о переходе церковного календаря УГКЦ и ПЦУ на Григорианское летоисчисление.