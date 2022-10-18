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Зеленский: чем сознательнее наше бытовое потребление электричества, тем стабильнее будет энергосистема

Зеленский: чем сознательнее наше бытовое потребление электричества, тем стабильнее будет энергосистема

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация требует сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что в течение суток террористическим ударам подверглись более 10 украинских регионов.

"Житомирщина, Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев и другие города Южной Украины, Донбасс. Всюду, где это возможно, стараемся ускорить восстановительные работы", - сказал он.

Президент добавил, что сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии.

"Чем сознательнее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый, кто соблюдает это простое правило для пиковых часов, помогает всей стране. Пожалуйста, объясняйте это родственникам, друзьям и соседям, чтобы направить наше национальное единение к общему и очень нужному результату", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Сегодня, 18 октября, в Киеве вражескими ракетными ударами было повреждено два объекта инфраструктуры.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник призвал киевлян к экономии электроэнергии и воды. Возможны также и веерные отключения.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, электроэнергия, Владимир Зеленский
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