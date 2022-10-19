Катар открыл первую солнечную электростанцию для обеспечения ЧМ по футболу

КИЕВ. 19 октября. УНН. Богатый на газ Катар открыл во вторник свою первую солнечную электростанцию, протянувшуюся через пустыню, которая, по словам организаторов чемпионата мира по футболу, будет обеспечивать чистой энергией стадионы, передает УНН со ссылкой на Qatar News Agency.

Детали

Солнечная ферма в Аль-Харсаа, к западу от столицы Дохи, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке, сказал Саад Шерида аль-Кааби, министр энергетики эмирата и президент QatarEnergy.

Она была запущена в 2016 году в партнерстве с французской TotalEnergies и японской Marubeni в рамках более широкой инициативы Катара – одного из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа – инвестировать в солнечную энергию.

Проект стоимостью 1,7 миллиарда катарских риалов (около 467 миллионов долларов США) состоит из около 1,8 миллиона солнечных панелей и занимает площадь в более чем десять квадратных километров.

Кааби заявил на пресс-конференции, что электростанция, которая работает с июня, имеет мощность 800 мегаватт и «будет расширяться» в ближайшие годы.

Ею планируется обеспечить до 10 процентов энергоснабжения крошечной страны Персидского залива.

Дополнение

Катар, хоть и отстает от других стран Персидского залива в солнечной гонке, объявил о цели в выработке пяти гигаватт солнечной энергии к 2035 году.

В августе компания QatarEnergy объявила о двух крупных солнечных проектах, которые более чем удвоят производство энергии из возобновляемых источников в течение двух лет.

Саудовская Аравия также объявила о цели в пять гигаватт солнечной энергии, но пообещала достичь ее к 2030 году.

В Объединенных Арабских Эмиратах солнечные электростанции работают уже более десяти лет.