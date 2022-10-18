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В Николаевской области зафиксированы вражеские дроны - ОВА

В Николаевской области зафиксированы вражеские дроны - ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. Вражеские дроны-камикадзе зафиксированы в Николаевской области. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Мопеды в области. Ищем", - написал Ким в Telegram.

Дополнение 

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он сообщил о ракетах и дронах-камикадзе на Криворожском направлении.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Николаев и Николаевская область
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