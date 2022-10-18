Новости: Криминал и ЧП
18 октября 2022, 23:00 • Юлиана Росковинская • 8835
В Николаевской области зафиксированы вражеские дроны - ОВА
КИЕВ. 18 октября. УНН. Вражеские дроны-камикадзе зафиксированы в Николаевской области. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Мопеды в области. Ищем", - написал Ким в Telegram.
Дополнение
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он сообщил о ракетах и дронах-камикадзе на Криворожском направлении.
Источник: УНН
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