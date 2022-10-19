Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3840

США предложат лизинг морских ветроэнергетических платформ Тихоокеанского региона

США предложат лизинг морских ветроэнергетических платформ Тихоокеанского региона

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство внутренних дел США объявило во вторник о планах аренды первых оффшорных ветроэнергетических платформ в Тихом океане, передает УНН.

Детали

По сообщению ведомства, 6 декабря Бюро по управлению энергетикой океана (BOEM) проведет продажу оффшорной ветровой энергии.

Аренда будет заключаться в строительстве плавучих морских ветроэнергетических платформ в районах на внешнем континентальном шельфе возле центральной и северной Калифорнии.

BOEM предложит пять арендных площадей с потенциалом производства более 4,5 гигаватт оффшорной ветровой энергии, достаточной для питания более 1,5 миллиона домов.

Дополнение

Ранее было заключено более двух десятков коммерческих договоров аренды ветряных электростанций в Атлантическом океане, простирающихся от Массачусетса до Северной Каролины.

Администрация Байдена объявила о планах по развертыванию 30 ГВт морской ветровой энергии к 2030 году и 15 ГВт плавучей морской ветровой энергии к 2035 году.

К 2035 году страна стремится снизить стоимость плавучей оффшорной ветровой энергии более чем на 70 процентов.

Плавучие платформы могут быть построены в глубоководных районах, где турбины не могут быть закреплены непосредственно на морском дне.

По словам официальных лиц США, две трети морского ветроэнергетического потенциала Америки сосредоточены в глубоководных районах, таких как побережье Калифорнии и Орегона, где требуются плавучие платформы.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.