США предложат лизинг морских ветроэнергетических платформ Тихоокеанского региона

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство внутренних дел США объявило во вторник о планах аренды первых оффшорных ветроэнергетических платформ в Тихом океане, передает УНН.

Детали

По сообщению ведомства, 6 декабря Бюро по управлению энергетикой океана (BOEM) проведет продажу оффшорной ветровой энергии.

Аренда будет заключаться в строительстве плавучих морских ветроэнергетических платформ в районах на внешнем континентальном шельфе возле центральной и северной Калифорнии.

BOEM предложит пять арендных площадей с потенциалом производства более 4,5 гигаватт оффшорной ветровой энергии, достаточной для питания более 1,5 миллиона домов.

Дополнение

Ранее было заключено более двух десятков коммерческих договоров аренды ветряных электростанций в Атлантическом океане, простирающихся от Массачусетса до Северной Каролины.

Администрация Байдена объявила о планах по развертыванию 30 ГВт морской ветровой энергии к 2030 году и 15 ГВт плавучей морской ветровой энергии к 2035 году.

К 2035 году страна стремится снизить стоимость плавучей оффшорной ветровой энергии более чем на 70 процентов.

Плавучие платформы могут быть построены в глубоководных районах, где турбины не могут быть закреплены непосредственно на морском дне.

По словам официальных лиц США, две трети морского ветроэнергетического потенциала Америки сосредоточены в глубоководных районах, таких как побережье Калифорнии и Орегона, где требуются плавучие платформы.