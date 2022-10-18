За день оккупанты ударили по Сумской области 64 раза, есть погибшие и раненый

КИЕВ. 18 октября. УНН. За день российские оккупанты четыре раза обстреливали населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 64 прихода. В Юнаковской общине двое погибших и раненый. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"За день россияне четыре раза обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. Всего 64 прихода", - отметил Живицкий.

Детали

В Юнаковской громаде в результате вражеского удара по центру села двое погибших и раненый. Кроме того, повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач.

Хотинская громада: артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов.

Новослободская громада: минометный обстрел. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач.

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"Как после всего этого можно назвать наших соседей людьми? россия - страна террорист. Спасибо нашим защитникам и защитницам за все, о чем не пишу в сводках!", - добавил глава ОВА.

Напомним

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах территории области за 17 октября. Под вражеский огонь попали 4 громады.