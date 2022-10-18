Берлускони заявил, что переписывался с путиным "приятными письмами"

КИЕВ. 18 октября. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил во вторник, что он возобновил связь с президентом путиным и недавно обменялся с ним «приятными письмами», согласно аудиозаписи, опубликованной итальянским информационным агентством, передает УНН.

Детали

86-летний Берлускони часто хвастался своей дружбой с путиным до вторжения россии в Украину и вызвал шквал споров в прошлом месяце, когда сказал, что путина втянули в войну и он хочет поставить во главе Киева «приличных людей».

«Я немного восстановил связь с путиным, довольно много, в том смысле, что на мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо», - сказал Берлускони депутатам нижней палаты согласно аудиозаписи, опубликованной агентство La Presse.

«Я ответил ему несколькими бутылками ламбруско (вино - ред.) и таким же милым письмом», - сказал Берлускони, день рождения которого приходится на 29 сентября.

Он добавил, что крайне обеспокоен ситуацией в Украине, но не может высказать свое правдивое мнение, потому что если это попадет в прессу, будет катастрофа.

Дополнение

Комментарии прозвучали, когда Берлускони ведет переговоры о должностях в кабинете министров в новом правительстве после выборов 25 сентября в Италии, которые принесли победу правому альянсу во главе с Джорджией Мелони, которая, как ожидается, будет назначена премьер-министром на следующей неделе.

Отношения между правой коалицией Италии и россией находятся под пристальным вниманием. Маттео Сальвини, лидер антииммигрантской партии Лига, часто хвалил путина и носил футболку с изображением лица российского диктатора.

Во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана, политик Лиги, предупредил в интервью государственному телевидению о последствиях санкций против россии.

"Они могут стать бумерангом, и мы столкнемся с большими трудностями", - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.