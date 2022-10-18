Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
10605

Обыск у мэра Белгород-Днестровского: чиновник подозревается в махинациях - СБУ

Обыск у мэра Белгород-Днестровского: чиновник подозревается в махинациях - СБУ

КИЕВ. 18 октября. УНН. 18 октября сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили следственно-оперативные действия в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, нанесенных одному из объектов района в результате ракетного обстрела, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Отдельно подчеркиваем - в условиях, когда настоящие Герои Украины погибают на фронте, защищая Родину, любые попытки местных «князьков» наживаться на войне и человеческом горе получат быструю оценку правоохранительных органов", - заметили в СБУ.

Детали

Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Среди прочего мэр, который баллотировался на выборах от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, причиненных одному из объектов района в результате ракетного обстрела.

Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия, отметили в ведомстве.

Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру – надели на него наручники.

"Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей Нацполом открыто производство в отношении самого городского головы", - сообщили в СБУ.

Ранее

Городской голова Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли к нему с обысками.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.