Обыск у мэра Белгород-Днестровского: чиновник подозревается в махинациях - СБУ

КИЕВ. 18 октября. УНН. 18 октября сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили следственно-оперативные действия в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, нанесенных одному из объектов района в результате ракетного обстрела, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Отдельно подчеркиваем - в условиях, когда настоящие Герои Украины погибают на фронте, защищая Родину, любые попытки местных «князьков» наживаться на войне и человеческом горе получат быструю оценку правоохранительных органов", - заметили в СБУ.

Детали

Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Среди прочего мэр, который баллотировался на выборах от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, причиненных одному из объектов района в результате ракетного обстрела.

Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия, отметили в ведомстве.

Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру – надели на него наручники.

"Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей Нацполом открыто производство в отношении самого городского головы", - сообщили в СБУ.

Ранее

Городской голова Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли к нему с обысками.