Зеленский о немецкой ПВО IRIS-T: очень хорошо себя показала

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что немецкая ПВО IRIS-T является эффективной системой и хорошо себя показала, передает УНН.

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"Сегодня продолжилась битва за нормальную жизнь для наших людей. Были новые российские атаки против нашей энергосистемы. Часть дронов и ракет удалось сбить. Опять спасибо за это нашим зенитчикам, нашим Воздушным силам. В частности 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех "Калибров". Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба", - сказал он.

Зеленский также отметил Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25.

"Спасибо и партнерам – всем, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной. Например, очень хорошо показала себя немецкая "Айрис-Т" – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу", - подчеркнул глава государства.

Дополнение

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине.

IRIS-T, которую передала Германия, уже прошла первое боевое крещение в Украине.