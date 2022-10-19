Усик стал амбассадором платформы United24

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором United24. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Александр поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Отныне будет помогать в поддержке направления "Восстановление Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Усик, прежде всего сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже воплощает инфраструктурные проекты.

"Александр Усик — победный символ Украины! Спасибо за поддержку и приобщение к глобальной инициативе!", - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

В своем традиционном видеообращении президент Украины отметил, что государственная фандрейзинговая платформа United24 собрала уже более 200 миллионов долларов от людей из десятков стран.

Зеленский напомнил, что амбассадорами вместе с Усиком уже являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Хэмилл.

Справка

United24 (укр. Об'єднані24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.

Напомним

За первый месяц работы через United24 собрано более полутора миллиардов гривен.