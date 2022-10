The New Yorker: Украина вступила в четвертую фазу войны

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина вступила в четвертый этап войны c российской федерацией после попытки рф незаконной аннексии временно захваченных областей. Такое мнение высказывает автор The New Yorker Джошуа Яффе в статье для издания, пишет УНН.

Как отмечает автор, во время поездки министра обороны Украины Алексея Резникова в Рамштайн на первую встречу с министрами стран-партнеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, война находилась в той фазе, которую он назвал третьей.

"Первая фаза заключалась в том, чтобы просто сдержать врага в тех местах, где ему удалось прорваться, - сказал министр.

По его словам, второй фазой было стабилизировать фронт и "добиться чего-то похожего на равное противостояние сил на поле боя".

россия, захватившая ряд ключевых городов на юге и востоке Украины, сохранила значительное преимущество в тяжелом вооружении; ее ракеты дальнего радиуса действия могли обрушить смертоносный дождь на поле боя и за его пределами, расчищая путь для продвижения своих войск, отмечает Яффе. В то же время Украина получила от США и других стран НАТО достаточно артиллерийских систем и боеприпасов для адекватного ответа.

"Это позволило военно-политическому руководству страны всерьез задуматься о третьей фазе. То есть о начале наступательной операции", - сказал Резников.

Попытка же россией аннексии временно захваченных территорий, окончательно "оформлена" в рф 5 октября и быстро отвергнутая остальным миром - фактически ознаменовала четвертую фазу войны, считает автор. По его мнению, теперь российский диктатор владимир путин "поставил свое правление на способность удержать эти земли".

