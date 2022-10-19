Украина сможет получить и танки, ATACMS и F-16 - министр обороны

КИЕВ. 19 октября. УНН. Еще вчера партнеры не хотели предоставлять Украине "Стингеры", но это изменилось. Также может измениться мнение Запада и о танках, самолетах F-16 и ракетах ATACMS. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников, пишет УНН со ссылкой на The New Yorker.

Детали

Как отмечается, администрация США недавно объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более миллиарда долларов. Среди ключевых пунктов этого пакета – дополнительные 18 систем HIMARS.

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Сейчас украинские чиновники рассматривают ряд позиций, которые, по их мнению, позволят проводить "еще более агрессивные контрнаступления": современные боевые танки стандарта НАТО, истребители типа F-16 и дальнобойные ракеты для нанесения ударов по логистическим центрам и центрам хранения боеприпасов в Крыму, пишет The New Yorker. И отмечает: Резников уверен, что такие поставки неизбежны.

Цитата

"Когда я был в Вашингтоне в ноябре, перед вторжением, и просил "Стингеры", мне сказали, что это невозможно", - сказал он.

"Теперь это возможно. Когда я просил 155-миллиметровые пушки, мне ответили: "Нет", HIMARS - "Нет", HARM - "Нет". Теперь все это - "да". "Поэтому я уверен, что завтра будут и танки, и "Атакмы", и F-16", - добавил он.

С помощью США и НАТО, продолжил министр, военные Украины показали, что россии можно противостоять.

"Мы не боимся россии. И мы просим наших партнеров на Западе также больше не бояться", - сказал он.

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