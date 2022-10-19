ЗАЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ - МАГАТЭ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) возобновила подключение к последней действующей линии электропередач напряжением 750 киловольт после того, как оно было потеряно в третий раз за последние десять дней, заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 18 октября, передает УНН.

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"Украинская ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередач мощностью 750 кВ после того, как она была потеряна в третий раз за десять дней. Она продолжала получать электроэнергию от внешней резервной линии 330 кВ", - говорится в сообщении.

Детали

Во время двух предыдущих отключений внешнего электроснабжения ЗАЭС - 8 и 12 октября соответственно - аварийные дизель-генераторы станции обеспечивали резервную электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности. Однако вчера ЗАЭС продолжала получать электроэнергию от внешней линии 330 кВ, которая поставляет электроэнергию через резервную систему, которая была восстановлена в конце прошлой недели. После повторного подключения линии 750 кВ, ЗАЭС теперь имеет в наличии обе линии, хотя ситуация с энергоснабжением остается нестабильной, сказал Гросси.

"Повторные отключения показывают, насколько нестабильной остается ситуация с ядерной и физической безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - добавил Гросси.

Кроме этого отмечается, что команда МАГАТЭ зафиксировала четыре взрыва наземных мин в течение дня. Команду МАГАТЭ также проинформировали, что интенсивные обстрелы инфраструктуры по всей стране задержали работы по восстановлению второй резервной внешней линии электропередач 330 кВ к распределительному пункту соседней тепловой электростанции, хотя ожидается, что ремонтные работы будут выполнены уже сегодня.

Также команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели.

"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение (…). Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

"Это еще одно тревожное событие, которое, я искренне надеюсь, будет быстро разрешено", - сказал Гросси.

Добавим

В НАЭК сообщили, что 17 октября, "российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская".

Напомним

Российские оккупанты похитили двух работников Запорожской атомной электростанции, их местонахождение неизвестно.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили крупнейшую атомную станцию в Европе – Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре. Они превратили ее в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

Энергоатом сообщил, что 3 июля умер работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты.

Россияне обстреливают станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение внешнего питания станции и обвиняя в этом ВСУ.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул необходимость срочной демилитаризации Запорожской АЭС и вывода военных рф.

11 октября стало известно, что российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.