Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5655

В МАГАТЭ сообщили об освобождении похищенного оккупантами заместителя гендиректора ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили об освобождении похищенного оккупантами заместителя гендиректора ЗАЭС

КИЕВ. 19 октября. УНН. В МАГАТЭ сообщили об освобождении похищенного оккупантами заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, передает УНН.

Детали

Отмечается, что команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели.

"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение (…). Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

"Это еще одно тревожное событие, которое, я искренне надеюсь, будет быстро разрешено", - сказал Гросси.

Добавим 

Российские оккупанты похитили двух работников Запорожской атомной электростанции, их местонахождение неизвестно. Энергоатом призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество приложить все усилия и задействовать все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов и способствовать их возвращению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗАЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ – МАГАТЭ

Как писал УНН, 11 октября стало известно, что российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Напомним 

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили крупнейшую атомную станцию в Европе – Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре. Они превратили ее в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

Энергоатом сообщил, что 3 июля умер работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты.

Россияне обстреливают станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение внешнего питания станции и обвиняя в этом ВСУ.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул необходимость срочной демилитаризации Запорожской АЭС и вывода военных рф.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, освобождение, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.