КИЕВ. 19 октября. УНН. В МАГАТЭ сообщили об освобождении похищенного оккупантами заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, передает УНН.

Детали

Отмечается, что команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели.

"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение (…). Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

"Это еще одно тревожное событие, которое, я искренне надеюсь, будет быстро разрешено", - сказал Гросси.

Добавим

Российские оккупанты похитили двух работников Запорожской атомной электростанции, их местонахождение неизвестно. Энергоатом призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество приложить все усилия и задействовать все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов и способствовать их возвращению.

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Как писал УНН, 11 октября стало известно, что российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Напомним

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили крупнейшую атомную станцию в Европе – Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре. Они превратили ее в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

Энергоатом сообщил, что 3 июля умер работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты.

Россияне обстреливают станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение внешнего питания станции и обвиняя в этом ВСУ.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул необходимость срочной демилитаризации Запорожской АЭС и вывода военных рф.