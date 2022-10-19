Коллаборант стремоусов заявил, что ВСУ в ближайшее время начнут наступление на Херсон

КИЕВ. 19 октября. УНН. Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram гауляйтера стремоусова.

Детали

Коллаборант заявил, что украинские военные, которых якобы "подталкивает Запад", в ближайшее время начнут наступление на Херсон.

Также стремоусов призвал местных жителей эвакуироваться и сказал, что россия якобы "компенсирует возможную потерю жилья".

Гауляйтер добавил, что Херсон "сдавать никто не собирается" и оккупанты "будут стоять до конца".

Добавим

Гауляйтер Херсонщины владимир сальдо фактически заставляет жителей нескольких населенных пунктов Херсонщины перебраться на левый берег Днепра.

По данным Генштаба, российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых “государственных” учреждений. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.