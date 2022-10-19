Террор должен получать все виды реакции - на поле боя санкционную и юридическую: Зеленский

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 18 октября парламент Эстонии объявил российский режим террористическим и добавил, что это еще один европейский шаг к тому, чтобы фактическая реальность российского террора и европейское официальное отношение к рф полностью совпадали, пишет УНН.

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"Имеем важное решение от Эстонии – ее парламент признал россию государством – спонсором терроризма. И это еще один европейский шаг к тому, чтобы фактическая реальность российского террора и европейское официальное отношение к россии полностью совпадали", - сказал он.

Зеленский также добавил, что террор должен получать все виды реакции – на поле боя, санкционную и юридическую.

"Спасибо за это нашим эстонским друзьям! Мы продолжим работу на всех уровнях, чтобы и другие страны принимали аналогичные решения", - подчеркнул президент Украины.

Дополнение

Во вторник, 18 октября, парламент Эстонии (Рийгикогу) утвердил заявление, которым осудил аннексию нескольких областей Украины и объявил российский режим террористическим. "За" проголосовали 88 депутатов, голосов "против" или "воздержался" не было.

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