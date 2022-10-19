Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12150

Подоляк отреагировал на циничные заявления суровикина о войне в Украине

Подоляк отреагировал на циничные заявления суровикина о войне в Украине

Михаил Подоляк

КИЕВ. 19 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на циничные заявления о войне в Украине российского "мясника" сергея суровикина - командующего группировкой российских войск в Украине, передает УНН.

 

Цитата

"Субъект суровикин публично зафиксировал личное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления", принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", - написал Подоляк в Twitter.

Контекст 

Российский "мясник" сергей суровикин - командующий группировкой российских войск в Украине - сделал ряд циничных заявлений для росСМИ об "успехах" в войне и отметил, что "россия желает, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным для рф государством".

Справка 

56-летнего генерала армии сергея суровикина - нового командующего группировкой российских войск в Украине - в социальных сетях часто называют "сирийским мясником", "каннибалом" или "генералом Армагеддона". Он дважды руководил российскими войсками в войне в Сирии - в 2017 году и 2019 году. После вторжения россии в Украину в феврале суровикин командовал Южной группировкой войск.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.