Подоляк отреагировал на циничные заявления суровикина о войне в Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на циничные заявления о войне в Украине российского "мясника" сергея суровикина - командующего группировкой российских войск в Украине, передает УНН.

Цитата

"Субъект суровикин публично зафиксировал личное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления", принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", - написал Подоляк в Twitter.

Контекст

Российский "мясник" сергей суровикин - командующий группировкой российских войск в Украине - сделал ряд циничных заявлений для росСМИ об "успехах" в войне и отметил, что "россия желает, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным для рф государством".

Справка

56-летнего генерала армии сергея суровикина - нового командующего группировкой российских войск в Украине - в социальных сетях часто называют "сирийским мясником", "каннибалом" или "генералом Армагеддона". Он дважды руководил российскими войсками в войне в Сирии - в 2017 году и 2019 году. После вторжения россии в Украину в феврале суровикин командовал Южной группировкой войск.