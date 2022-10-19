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ВСУ попали в воинскую часть оккупантов в Херсонской области

ВСУ попали в воинскую часть оккупантов в Херсонской области

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Каховском районе (Херсонская область) уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

– Бериславский район (Херсонская область) – уничтожено четыре склада с боекомплектом захватчиков;

– Каховский район (Херсонская область) – уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф;

– Херсонский район (Херсонская область) – уничтожен склад с боекомплектом захватчиков;

– Васильевский район (Запорожская область) – уничтожен склад с боекомплектом российских оккупантов.

Напомним 

Украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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