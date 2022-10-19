Новости: Война
19 октября 2022, 03:32 • Юлиана Росковинская • 8835
ВСУ попали в воинскую часть оккупантов в Херсонской области
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Каховском районе (Херсонская область) уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
– Бериславский район (Херсонская область) – уничтожено четыре склада с боекомплектом захватчиков;
– Каховский район (Херсонская область) – уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф;
– Херсонский район (Херсонская область) – уничтожен склад с боекомплектом захватчиков;
– Васильевский район (Запорожская область) – уничтожен склад с боекомплектом российских оккупантов.
Напомним
Украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Источник: УНН
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