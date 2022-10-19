Президент Украины уволил посла в Казахстане и назначил послов в Марокко и Словакии

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане и назначил послов в Марокко и Словакии. Об этом говорится в указах, которые обнародованы на сайте Офиса президента, передает УНН.

Цитата

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №723/2022.

Детали

Другими указами назначены:

· Саенко Сергея Валерьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Марокко;

· Кастрана Мирослава Мироновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике.

Напомним

21 августа в сети распространили отрывок из интервью Петра Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Врублевский высказался в отношении россиян в ответ на просьбу о комментарии по поводу войны в Украине. Видео вызвало реакцию в российских пабликах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже требовали объявить посла персоной нон грата.

При этом на YouTube-канале Кузаирова в интервью с послом этих слов нет.

Врублевский сказал в интервью, имея в виду войну в Украине, что "чем больше мы (украинцы – ред.) убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

Как писал УНН, посла рф вызвали в МИД Казахстана из-за "недопустимых высказываний" представителя российского МИДа Марии Захаровой по поводу возвращения в Астану украинского посла Петра Врублевского.

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины в стране Петра Врублевского и выразило ему протест из-за его высказываний о россиянах.