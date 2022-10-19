Корабельная группировка врага в Черном море составляет 9 единиц

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Черном море корабельная группировка врага составляет 9 единиц, из которых наготове 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых наготове к активным действиям 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".

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"Наши пожелания и рекомендации стабильны: не подвергайте себя лишней опасности, игнорируя сигналы воздушной тревоги, следите за информационным пространством, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. Не приближайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте себя и окружающих, в частности, детей. Опасную работу доверьте профессионалам", - говорится в сообщении ОК "Юг".

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