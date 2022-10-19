Благодаря мужеству украинцев, которые фотографировали и присылали информацию о враге, удалось уничтожить нескольких российских генералов - СБУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Telegram-бот STOP Russian War, созданный СБУ в начале полномасштабного вторжения рф, получил более 100 тыс. сообщений от украинцев. Это позволило уничтожить сотни единиц вражеской техники и ликвидировать нескольких российских генералов. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает УНН.

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"Через наш бот поступило более 100 тыс. сообщений о перемещении врага! Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали с данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате – много сотен результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожено не одного генерала рф", – отметил Витюк.

Детали

Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению украинцев, которые рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

Также киберспециалист напомнил, что на этот бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми референдумами рф на временно оккупированных территориях, факты мародерства и военные преступления.

"Информация сразу попадает к следователям. Таким образом, мы с вами вместе обеспечиваем, чтобы все преступники были наказаны", – резюмировал Витюк.

Дополнение

Бот обеспечивает анонимность пользователя, который предоставил информацию.

Напомним

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что чатботом "єВорог" воспользовались уже 368 тысяч украинцев.