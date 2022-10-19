Авиацией ВСУ отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил врага

КИЕВ. 19 октября. УНН. Авиацией ВСУ отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"В Южнобугском операционном районе обстановка существенных изменений не претерпела. Она стабильно контролируется Силами обороны. Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает огневое поражение по нашим позициям вдоль линии боевого соприкосновения с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов", - говорится в сообщении.

Детали

С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

Врагом дважды были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе. Без потерь.

Вражеской авиацией нанесено 3 удара в район Давыдова Брода.

Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.

Напомним

В Черном море корабельная группировка врага составляет 9 единиц, из которых наготове 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".