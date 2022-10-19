Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера 32325
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
1875

Украинские защитники уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники

Украинские защитники уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 84 захватчика, вражеский танк, 3 единицы авто-бронетехники и 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"Вражеские потери составляют 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении ОК "Юг".

ВСУ также уничтожили 3 вражеских склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Напомним 

В Каховском районе (Херсонская область) уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.