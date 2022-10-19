Новости: Война
19 октября 2022, 05:32 • Юлиана Росковинская • 1875
Украинские защитники уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 84 захватчика, вражеский танк, 3 единицы авто-бронетехники и 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Вражеские потери составляют 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении ОК "Юг".
ВСУ также уничтожили 3 вражеских склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Напомним
В Каховском районе (Херсонская область) уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф.
Источник: УНН
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