Украинские защитники уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 84 захватчика, вражеский танк, 3 единицы авто-бронетехники и 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Вражеские потери составляют 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении ОК "Юг".

ВСУ также уничтожили 3 вражеских склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Напомним

В Каховском районе (Херсонская область) уничтожен склад с боекомплектом оккупантов, есть попадание в воинскую часть войск рф.