Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера 32325
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
15555

Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

КИЕВ. 19 октября. УНН. В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за вражеского попадания, без электроэнергии находятся многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.

Цитата

"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. Работают энергетики", - отметил он.

Детали

Вилкул добавил: если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды.

Выдача воды будет проводиться по следующим адресам:

· Горняков, 24;

· Седнева,27;

· Каткова,13;2;

· Победы,35;53;13;

· Станкова, 9;

· Салютная-Каткова;

· Станковая, 2а.

"Время начала выдачи с 6 часов утра. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", - подчеркнул он.

Напомним 

Ранее Вилкул сообщал о ракетах и дронах-камикадзе на Криворожском направлении.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Кривой Рог
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.