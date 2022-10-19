Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

КИЕВ. 19 октября. УНН. В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за вражеского попадания, без электроэнергии находятся многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.

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"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. Работают энергетики", - отметил он.

Детали

Вилкул добавил: если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды.

Выдача воды будет проводиться по следующим адресам:

· Горняков, 24;

· Седнева,27;

· Каткова,13;2;

· Победы,35;53;13;

· Станкова, 9;

· Салютная-Каткова;

· Станковая, 2а.

"Время начала выдачи с 6 часов утра. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", - подчеркнул он.

Напомним

Ранее Вилкул сообщал о ракетах и дронах-камикадзе на Криворожском направлении.