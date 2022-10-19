ISW: неравномерное проведение мобилизации в россии вызывает социальный разлом

КИЕВ. 19 октября. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что проведение мобилизации российским диктатором владимиром путиным вызывает социальные разломы, передает УНН.

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"Неравномерное проведение частичной мобилизации президентом россии владимиром путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств", - пишет ISW.

Детали

Кроме этого, ISW сообщает, что российские оккупанты продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.

"беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне россии", - отмечают аналитики ISW.

Также отмечается, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября.

"Это похоже, свидетельствует о том, что оккупанты могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений", - говорится в сообщении.

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