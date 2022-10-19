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ISW: неравномерное проведение мобилизации в россии вызывает социальный разлом

ISW: неравномерное проведение мобилизации в россии вызывает социальный разлом

КИЕВ. 19 октября. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что проведение мобилизации российским диктатором владимиром путиным вызывает социальные разломы, передает УНН.

Цитата

"Неравномерное проведение частичной мобилизации президентом россии владимиром путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств", - пишет ISW.

Детали

Кроме этого, ISW сообщает, что российские оккупанты продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.

"беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне россии", - отмечают аналитики ISW.

Также отмечается, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября.

"Это похоже, свидетельствует о том, что оккупанты могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений", - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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