Корабль-призрак времен Второй мировой войны меняет микробиологию океана - исследование

КИЕВ. 19 октября. УНН. Существует определенная мистика, связанная с кораблекрушениями, когда их рассматривают как древние артефакты, скрывающиеся в темноте. Там, где люди могут представить несметные сокровища, запертые за ржавыми корпусами, в реальности часто беспорядок из старого топлива, проржавевших бомб и токсичных отходов, пишет Science Alert, передает УНН.

Новое исследование, посвященное анализу затонувшего во время Второй мировой войны корабля V-1302 "Джон Ман" в бельгийской части Северного моря, показало, что вещества, вытекающие из старого корабля, все еще влияют на окружающую микробиологию и геохимию после того, как корабль опустился на морское дно.

Детали

Учитывая, что только в Северном море есть тысячи подобных затонувших кораблей, совокупное воздействие на морскую жизнь потенциально огромно - особенно учитывая боеприпасы и опасные материалы, которые часто хранятся на военных судах.

"Мы хотели выяснить, старые кораблекрушения в нашей части моря все еще формируют местные микробные соединения и влияют ли они на окружающие отложения", - сказал микробный эколог Йозефен Ван Ландуйт из Гентского университета в Бельгии.

"Этот микробиологический анализ является уникальным в рамках проекта", - добавил он.

V-1302 "Джон Ман" начинал свою историю как немецкий рыболовецкий траулер, однако во время войны был переоборудован в патрульный катер. Он был потоплен вблизи бельгийского побережья в 1942 году британскими Королевскими ВВС в рамках операции "Ла-Манш".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тихом океане обнаружили корабль, затонувший в 1944 году

Ученые взяли образцы стального корпуса и донных отложений в двенадцати различных точках вблизи затонувшего корабля и на большем расстоянии от него, чтобы выяснить, насколько далеко могло распространиться любое возможное загрязнение.

Концентрация токсичных загрязнителей вокруг судна менялась в зависимости от расстояния: были обнаружены тяжелые металлы (такие как никель и медь), мышьяк, взрывоопасные соединения и полициклические ароматические углеводороды или ПАВ (химические вещества, которые естественным образом содержатся в угле, сырой нефти и бензине). Как ожидалось, концентрации этих загрязняющих веществ возрастали с приближением к судну. Например, самые высокие концентрации металлов были обнаружены в образце, находившемся ближе всего к бункеру с углем судна.

По словам исследователей, эти концентрации влияют на окружающую микробную жизнь.

Такие микробы, как Rhodobacteraceae и Chromatiaceae, которые, как известно, разлагают ПАУ, были обнаружены в образцах, имевших самые высокие концентрации загрязнителей. На корпусе судна были обнаружены сульфатовосстанавливающие бактерии, которые, вероятнее всего, разъедают его.

"Хотя мы не видим эти старые затонувшие корабли, и многие из нас не знают, где они находятся, они все еще могут загрязнять нашу морскую экосистему, - подчеркнул Ван Ландуйт.

"На самом деле, их старый возраст может увеличить экологический риск из-за коррозии, которая открывает ранее закрытые пространства. Таким образом, их влияние на окружающую среду все еще развивается", - добавил он.

Ученые предполагают, что еще многое предстоит открыть с точки зрения воздействия кораблекрушений на подводные экосистемы.

"Широкая общественность часто интересуется кораблекрушениями из-за их исторической ценности, но потенциальное влияние этих аварий на окружающую среду часто остается без внимания", - говорит Ван Ландуйт.

"Мы исследовали только одно судно, на одной глубине, в одном месте. Для того, чтобы получить лучшее представление об общем влиянии кораблекрушений на наше Северное море, необходимо отобрать образцы с большого количества затонувших кораблей в разных местах", - отметил он.

Напомним

Ученые давно определили, что глобальное потепление негативно влияет на коралловые рифы, а недавние исследования показали, что изменения климата нанесут океану большой ущерб, который повлечет за собой последствия для природы и человечества.

Исследователи из Гавайского университета предсказали влияние на коралловые рифы Земли на основе изменений температуры поверхности моря, подкисления океана, тропических штормов, землепользования и населения. Их результаты показали, что, несмотря на один фактор стресса в нынешних условиях, половина мировых коралловых рифов будет окончательно повреждена к 2050 году. Однако, учитывая многочисленные стрессовые факторы, эта дата приходится на 2035 год.