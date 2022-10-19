Киевляне будут получать уведомления в случае ухудшения качества воздуха в столице

КИЕВ. 19 октября. УНН. Пользователи приложения "Киев Цифровой" имеют возможность подписаться на получение сообщений о высоком уровне загрязненности воздуха в столице. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель КГГА Петр Оленич, передает УНН.

Цитата

"Продолжаем развивать информационное направление в Киев Цифровой. Чтобы получать оповещения и рекомендации в случае ухудшения качества воздуха нужно просто разрешить оповещения в настройках", – отметил Оленич.

Детали

Начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный сообщил, что пользователи будут получать уведомления в случае, если индекс качества воздуха во всем городе составит 75 и выше – то есть будет соответствовать значению "высокий уровень загрязненности".

"Сервис прежде всего будет полезен для родителей маленьких детей, людей со слабым здоровьем и пожилых людей. В случае получения сообщения об ухудшении состояния воздуха в Киеве, будет стоит отложить долгие прогулки и отказаться от физических нагрузок", – сказал Возный.

Дополнение

Сейчас в Киеве действует сеть из 5 референтных (высокоточных) пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха европейского образца. Системы с аналогичным принципом работы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

На пунктах в автоматическом режиме измеряется пыль в трех фракциях (РМ1.0, PM2.5 и PM10), диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, приземный озон, сероводород и формальдегид, а также метеорологические показатели. Все данные фиксируются ежеминутно, хранятся на сервере и выводятся в удобном для пользователей формате на сайте: asm.kyivcity.gov.ua.

В дополнение к референтным пунктам в конце 2021 года во всех районах столицы были размещены более 40 индикативных. Они дополняют высокоточные станции наблюдений, анализируя воздух по таким показателям как пыль (РМ1.0, PM 2,5 и PM10), диоксид серы, оксид азота, озон, сероводород, летучие органические вещества.

Данные с обоих видов пунктов мониторинга доступны пользователям приложения "Киев Цифровой".

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